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    ​أزهري لأئمة ومعلمات بريطانيا: التصوف دعوة للحب والتسامح ضد أشكال التطرف والأفكار الظلامية

    12:21 م الخميس 27 يونيو 2019
    ​أزهري لأئمة ومعلمات بريطانيا: التصوف دعوة للحب والتسامح ضد أشكال التطرف والأفكار الظلامية

    دورة تدريبية تنظمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

    كتب – محمود مصطفى:

    قال الدكتور أحمد البوصيلى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، إن التصوف هو منهج أو طريقة يسلكها العبد للوصول إلى الله وإلى معرفته والعلم به، عن طريق الاجتهاد فى العبادات واجتناب النواهى .

    وأضاف خلال محاضرته بالدورة التدربية التى تنظمها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لشباب الأئمة والمعلمات من بريطانيا، أن التصوف هو عقيدة وخلق واجتهاد ودعوة ترتكز دعائمه على الإسلام والإحسان بما فيه المراقبة والمشاهدة ومتابعة القرآن والسنة.

    وأوضح أن التصوف ليس فيه تلك البدع التى تثير الدهشة والعجب أو ترك الأخذ بالأسباب والركون إلى التواكل أو غير ذلك من كل محدث فى الدين ولا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، فالتصوف إلى جانب كونه دعوة للحب والتسامح فإنه يقف ضد أشكال التطرف التى تنال من هيبة وسمعة الدين الإسلامى الحنيف، وهو الصورة الناصعة البياض ضد أفكار الظلام التى تدعو إلى الكراهية والعنف .

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    دورة تدريبية أحمد البوصيلى بريطانيا التطرف التصوف المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

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