القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لذوي القدرات الخاصة بصعيد مصر

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنها أعدت وأهلت 537 فردًا من ذوي القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية، داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط، طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجياً المعلومات، كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى في صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكي باستمرار جهود القوات المسلحة في دعم خطط التنمية الثقافية والإجتماعية في صعيد مصر والاهتمام بذوي القدرات الخاصة والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة.

وخلال مراسم الاحتفال ألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للخريجين مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري في إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأشاد محافظ أسيوط بالقدرات والإمكانات التي زود بها مركز نظم المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية ودوره في تأهيل شباب الصعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون بمثابة منارة للعلم والتكنولوجيا في جنوب مصر، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل لذوى القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم.

كما أكد مدير منحة (من أجل غد أفضل) بوزارة الاتصالات على استمرار التعاون الكامل مع القوات المسلحة لخدمة ذوي القدرات الخاصة وتطوير مهاراتهم الحياتية بما يؤهلهم لسوق العمل.

وفي نهاية الإحتفال تم تكريم المشرفين على الدورة وأوائل الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لإتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الإندماج في المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة.

حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظات الصعيد وعدد من المسؤلين بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.​