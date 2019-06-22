"الأعلى للجامعات" يعلن موعد بدء الدراسة بالجامعات

كتبت - داليا شبل:

أقرَّ المجلس الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019/2020، على أن يكون موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعًا.

وأضاف المجلس في بيان اليوم السبت، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

وبحسب الخريطة الزمنية، تبدأ تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

كما تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعًا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.