وزير المالية: الحكومة مهتمة بالحماية الاجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

جدد وزير المالية التأكيد أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بأن تسير إجراءات الاصلاح الاقتصادى بالتوازي مع الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

واستشهد الوزير، بدعم السلع التموينية وبما يشمل الخبز فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 بواقع 89 مليار جنيه، و82 مليار جنيه ستذهب لصندوقى المعاشات، فضلا عن زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة مليار جنيه العام المالي الجديد لترتفع لـ 18.5 مليار جنيه .

وأشار الوزير، خلال الجلسة التي بدأت مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020، إلى العلاوة الدورية والحوافز التي زادت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لترتفع مخصصات الباب الأول من الموازنة (الأجور) لـ 31 مليار، والمعاشات 28.5 مليار جنيه.