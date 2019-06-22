الأعلى للإعلام يوضح حقوق الملكية الفكرية لـ"أمم أفريقيا"

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يولي أهمية قصوى لمسألة احترام حقوق البث الخاصة ببطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وحصلت قناة تايم سبورتس التابعة لـ"الوطنية للإعلام" على جميع حقوق البث الخاصة بها.

وأضاف شوقي لمصراوي، أن أي مادة سيتم نشرها عن مباريات البطولة من قِبل أي موقع إلكتروني سيتم اعتبارها مخالفة صريحة حتى لو كانت أهداف البطولة، مشيرًا إلى أن المواقع إذا رغبت في نشر أهداف لمباريات، فعليها التواصل بشكل مباشر مع قناة تايم للحصول على هذه الحقوق، أو مخاطبة اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن، لأن أي شكوى ستصل من قناة تايم ضد أي موقع سيتم التحقيق فيها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع: "أما في حالة نشر أي مواد مصورة (فيديوهات) نقلا عن شبكة بي إن سبورتس، ستعتبر مخالفة أيضًا، لأن القناة تمتلك أيضًا حقوق بث البطولة وقد تتقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم على أي موقع إلكتروني اتباع الخطوات سالفة الذكر لضمان عدم وقوعها في الخطأ.

وكان المجلس أصدر بيانًا، يحذر فيه المواقع الإلكترونية من عدم الالتزام بالحقوق الحصرية للقنوات التي تمتلك الحق الحصري في بث وتغطية مباريات كأس الأمم الأفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين، وشدد على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير وتبدأ من فرض الغرامات وحتى الحجب.