  • عاجل:افتتاح كأس الأمم الأفريقية.. أجواء وكواليس (تغطية مباشرة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    "عنين مفتحة لأي إرهابي".. ماذا قال عمرو أديب قبل افتتاح أمم أفريقيا؟

    03:05 م الجمعة 21 يونيو 2019
    "عنين مفتحة لأي إرهابي".. ماذا قال عمرو أديب قبل افتتاح أمم أفريقيا؟

    الإعلامي عمرو أديب

    كتبت- عايدة رضوان:

    طالب الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بمساعدة الدولة في إجراءات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، بحسن استقبال الضيوف الأفارقة.

    وقال أديب عبر صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، اليوم: "الفوز بالبطولة أمل كبير أكيد بس في رأيي إن نجاح التنظيم والحفاظ على أمن الجميع هو ده النجاح الحقيقي".

    وأضاف: "مصر تصدت بشجاعة ونظمت البطولة في 3 شهور، الباقي إننا كشعب نساعد في نجاحها؛ حسن الاستقبال لضيوفنا الأفارقة وعنين مفتحة لأي عدوان إرهابي.. بالنجاح والتوفيق، مصر قدرت وتقدر".

    يبدأ المنتخب المصري مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم الجمعة بمباراة الافتتاح ضد منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب وشغف غير عادي من الجماهير المصرية.

    عمرو آديب

    عمرو أديب كأس الأمم الإفريقية أمم أفريقيا 2019 استاد القاهرة الدولي تويتر

    الخبر التالى:

    "الأنفاق" تبحث سبل زيادة معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان