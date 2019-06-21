"الأنفاق" تبحث سبل زيادة معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

كتب – أسامة عبدالكريم:

عقدت قيادات الهيئة القومية للأنفاق، اجتماعًا موسعًا مع تحالف فينسي الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، لإزالة كافة المشكلات التي تواجه المشروع ودفع معدلات تنفيذ المرحلة لسرعة الإنجاز.

واستعرض الاجتماع كل ما يتعلق بأعمال الحفر واستعداد ماكينة الحفر العملاقة لدخول محطة جمال عبدالناصر، وكذلك آليات دفع معدلات التنفيذ وضرورة تكثيف المعدات بالمواقع وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مسؤولى فينسي والهيئة القومية للأنفاق لوضع جدول زمني مضغوط ومحدد لسرعة الإنجاز.

وشددت الهيئة القومية للأنفاق، بحسب بيان اليوم الجمعة، خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع، وفقًا لقياسات الجودة العالية مشيرين إلى الأهمية الكبرى لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي للركاب بالقاهرة الكبرى.

وتنقسم أعمال المرحلة الثالثة إلى عدة مجموعات عمل "الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر".

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج، واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

ويتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج)

بينما يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة.