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    بيان عاجل أمام النواب لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

    02:12 م الجمعة 21 يونيو 2019
    بيان عاجل أمام النواب لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

    النائبة نادية هنري

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت ببيان عاجل، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير التجارة والصناعة، بشأن ضرورة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية عديدة.

    وقالت"هنري"، إن ما يزيد عن 40 دولة في العالم حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية منها ألمانيا، وفي إيطاليا تم فرض قانون يحظر استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل، وفي المغرب قام البرلمان في 2015 بإصدار قانون حظر الأكياس البلاستيكية.

    وأوضحت، أنه رغم ذلك فإن صناعة البلاستيك تتنامى في مصر سنويًا حيث وصل النمو الصناعي ما بين 12% و14%، ومازالت هناك مصانع جديدة يتم افتتاحها، فقد تجاوز عدد المصانع المسجلة 3500 مصنع بالإضافة للمصانع غير المسجلة.

    نادية هنري مجلس النواب الأكياس البلاستيكية وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة صناعة البلاستيك

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