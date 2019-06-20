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    التنمية المحلية: المجالس التنفيذية لها حق سحب الثقة من المحافظين بالقانون الجديد

    12:23 م الخميس 20 يونيو 2019
    التنمية المحلية: المجالس التنفيذية لها حق سحب الثقة من المحافظين بالقانون الجديد

    مؤتمر المدن والحكومات الافريقية

    كتب- محمد نصار:

    قال وزير التنمية المحلية، إن قانون المحليات الجديد راعي بشكل كبير عملية الحوكمة وللتحول الرقمي والذي تسعي مصر لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة في كافة المحافظات.

    وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة التخطيط والتنمية المحلية، في إطار فعاليات اليوم الاخير من مؤتمر المدن والحكومات الافريقية: قاطرة التنمية، أنه من بين مميزات القانون الحديد حق سحب الثقة من المحافظين من جانب المجالس التنفيذية بالمحافظات حال خروجه عن الصالح العام.

    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء من القانون من قبل الحكومة وإرساله البرلمان والذي يتولي مناقشته في المرحلة الحالية استعدادا لإقراره تمهيدا لاحراء انتخابات المحليات.

    مؤتمر المدن والحكومات الافريقية التنمية المحلية المجالس التنفيذية سحب الثقة من المحافظين

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