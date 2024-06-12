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برلمانية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المصائد السمكية وضبط الأسعار

07:18 م الأربعاء 12 يونيو 2024

النائبة أمل سلامة

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كتب - نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس التواب؛ موجه إلى وزيرى الزراعة والرى؛ بشأن تراجع حجم الإنتاج السمكى رغم أن مصر تمتلك ساحلين طويلين بطول حدودها الشمالية والشرقية؛ فضلا عن بحيرات و مزارع للاستزراع السمكى.

وقالت إنه مع ارتفاع أسعار الأسماك تتزايد التساؤلات؛ عن دور الوزارات والهيئات المعنية فى زيادة الانتاج والرقابة على موارد الثروة السمكية.

وأضافت أنه رغم البيانات المستمرة عن التوسع فى الاستزراع السمكى؛ للمساهمة فى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى؛ ولكن يبدو أن حجم ال‘نتاج البحرى ومن البحيرات و المزارع السمكية لا يلبى احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة تمتلك ساحلين طويلين بطول حدودها الشرقية والشمالية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فضلاً عن نهر النيل الذي يقطعها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال و14 بحيرة من بينها أكبر بحيرة اصطناعية في العالم بحيرة ناصر؛ فضلا عن التوسع في الاستزراع السمكي حتى احتلت مصر المكانة الأولى أفريقياً والسادسة عالمياً في هذا المجال، ورغم ذلك الا أن أزمة الأسماك ما تزال قائمة.

وطالبت، الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المسطحات المائية في مصر ومعرفة حجم إنتاجيتها لتغطية السوق وضبط الأسعار.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب الحرية المصرى الإنتاج السمكى أسعار الأسماك الثروة السمكية
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