الإسكان: الانتهاء من بعض مشروعات المياه بالجيزة رغم التوسع العشوائي

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها مُمثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وضعت مخطط عام لرفع نسب التغطية الخاصة بمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نظراً لأن التوسع العشوائي بالفترة الأخيرة للمنشآت بالمحافظة، أدى لزيادة استهلاك المياه بهذه المناطق، وتسبب ذلك في نقص حصص المياه بالمناطق الأخرى.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم الأحد، إنه بفضل تضافر جهود الجميع تم توفير مبالغ إضافية تخطت٢٥٠ مليون جنيه من هيئات وزارة الإسكان كدفعة لإنهاء بعض المشروعات، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات التالية "توسعات محطة مياه الصف، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 85 مليون جنيه، لخدمة حوالي 250 ألف نسمة – توسعات محطة العياط، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 80 مليون جنيه، لخدمة حوالى 300 ألف نسمة – استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه إمبابة وتنفيذ بعض التعديلات ورفع كفاءة المحطة مما أدى لزيادة إنتاجية المحطة بمقدار 100 ألف م3/يوم – محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 313 مليون جنيه، لخدمة حوالى 400 ألف نسمة".

وتابع،:"يجرى الآن الانتهاء من تجارب التشغيل بالمرحلة الأولى من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بجانب ما تقوم به شركة مياه الشرب بالجيزة، من تعديلات فى الخطوط الرئيسية والفرعية لإعادة توزيع المياه وسد العجز بالمناطق المتضررة".

وأضاف "الفار"، إنه جارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة 394 ألف م3/يوم، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2 مليون نسمة، حيث بلغت نسبة تغطية محافظة الجيزة بمياه الشرب حوالى 98.5%، ومن أهم المشروعات الجارى تنفيذها لحل أزمة نقص المياه بمناطق متفرقة بالمحافظة، مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، لتدعيم المحطة القائمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وبدء تجارب التشغيل فى 30/6/2019.

وأوضح أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مشروع محطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، بتكلفة 286 مليون جنيه، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر بدلاً من الآبار القائمة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 30/9/2019، ومشروع محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 365 مليون جنيه، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 31/12/2019.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى، أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارٍ تنفيذ 47 مشروعاً للصرف الصحى (تشمل 40 قرية ) بطاقة 510 آلاف م3/يوم، وتحسين درجة المعالجة من الابتدائية للثانوية لـ1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، وبلغت نسبة التغطية بالصرف الصحي بالمحافظة 70% من السكان (96 % من سكان المدن – 40 % من سكان القرى).

يذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شهدا يوم الخميس الماضي 30 مايو 2019، التشغيل التجريبي لمشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التوسعات بها، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومشروع محطة مياه الحوامدية، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبو النمرس، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاه منهما.​