تفاصيل خطة "الكهرباء" لاستقبال عيد الفطر بالتنسيق مع "الأوقاف"

كتب - محمد صلاح:

أصدرت وزارة الكهرباء، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع، لتأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، إضافة لضرورة الإنتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب الصيانة.

وقالت الوزارة، إن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف للمرة الأولى يتمثل في تناول أئمة المساجد خلال إلقائهم الخطب على التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك كسياسة تتبناها الدولة، وينفذها قطاع الكهرباء، لتوفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع.

وقال أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر، تحسبا لحدوث أي أعطال فنية طارئة بالمناطق التابعة للشركات، مؤكدًا أنه يوجد بالشبكة الكهربائية فائض يتعدى الـ10 ألف ميجاوات.

وأضاف "حمزة" في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الوزارة شددت على رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولي المحليات والأوقاف لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم تشكيل فرق من الصيانة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكد أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمناطق التجمعات وساحات الصلاة، من خلال التنسيق مع المحليات ووزارة الأوقاف، مؤكدًا على ضرورة التصدي لسرقات التيار أو أي اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء.

وقال المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من كافة أعمال الصيانة بكافة القطاعات التابعة لها، مؤكدًا أن هناك اجتماعا بينها وبين مسئولي الأوقاف والمحليات للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية لساحات الصلاة التي تشهد إقبالا من المصلين.

وأضاف "محمود" في تصريح لـمصراوى، أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين.

وقال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكافة قطاعات وإدارات الشركة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ووجود ورديات مستمرة على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة لوجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.

وأضاف "شمعة"، أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات، أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة لتوفير ماكينات طوارئ يتم الدفع بها حال وجود أي طوارئ أو أعطال مفاجئة.

وأوضح أنه تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة، لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومى بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى.​