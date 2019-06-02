وزير الأوقاف: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة والإعانة

كتب- محمد نصار:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر وعيد الفطر المبارك.

وأضاف جمعة، خلال الاحتفالية التي تقيمها الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الدولة، أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وتابع: "الجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة تأمل، لأن الإحياء الحقيقي للأنفس لا يكون إلا لله حده، والمراد هنا من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية، فإذا كان الإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس دون حق، فإن كل من يدفع عنها شر الإرهابيين سوا عسكريًا أم دعويًا أم فكريًا أم قضائيًا فكأنما أحيا الناس جميعا، وكذلك كل من وفر الماء والغذاء وتمهيد الطرق للحفاظ على حياة النفس البشرية".

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يوجد تحريف لمفاهيم النصوص، لمحاولة ترسيخ فقه الجماعة على حساب فقه بناء الدول، ففقه بناء الدول يتسم بالمرونة ولكن فقه الجماعة مغلق مصلحة التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة والدين نفسه.

وأكد أن الجماعات المتطرفة حاولت إحداث حالة من الشقاق والقطيعة بين الشعوب وحكامها، من خلال الترويج لنفسها بأنها حامية الدين، معتبرة أن الحاكم هو ضدها وضد الدين، وهذه الجماعات المتكرفة ترى أن كل ما يقوي الدولة يضعف الجماعة وكل ما يضعف الدولة يقوي الجماعة فهي لا تقوم ولا تتغذى إلا على أنقاض الدول، رغم أن الإسلام قد أوجب للحاكم العادل حق الطاعة وحق الإعانة والتقدير.

وأشار إلى وجود حالة ملحة لاستخدام المنهج النقدي العقلي في إعادة قراءة المتغير من تراثنا مع الحفاظ على ثوابتنا الشرعية: "من أحد عيون كتب التراث التي هي مناط الاحترام والتقدير.. تفسير الإمام القرطبي.. نريد ان نبين بوضوح أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا الرسول، وذكر القرطبي في الجزء الثاني من الكتاب أن لاإمام علي قال لنوف البكاري لا تكونن جابيًا ولا عشارًا ولا شرطيًا" ومثل هذا الكلام يهدم الدول ولا يبنيها، وبالبحث وجدنا في سند هذا القول مجهول أو ضعيف الحديث.