"صرف القاهرة": تشكيل فريق عمل للتعامل مع هبوط أرضي بدار السلام

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كتب- محمد عبدالناصر:

انتقل المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهره الكبري لموقع الهبوط الأرضي بشارع الفتح مع شارع لطفي بدار السلام، فور إخطاره مساء أمس.

وقال حسن، في بيان اليوم، إنه تم تشكيل فريق عمل من قطاعات المشروعات والمجمعات والمنطقه والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، وتم تأمين موقع الهبوط للبدء باصلاح كسر بخط 600 مم وتم السيطرة على المياه بتركيب بدالة لسحب المياه من الخط، وجاري عمل التجهيزات لإصلاح الخط.