"الري": 440 مليون جنيه لمشروعات منفذة بقطاع الخزانات والقناطر

كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي 2018- 2019، وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة بالقطاع 440 مليون جنيه.

وقال إن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى الآن، بتكلفة بلغت 440 مليون جنيه، شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى، وتدعيم قنطرتي حجز جمجرة وميت غمر، وقنطرتي فم أصفون والكلابية، ويقوم القطاع حاليا بتنفيذ أعمال تحديث أنظمــــــــة وأجهــــزة التحكم والمـــراقبـــة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بالمرحلة الأولى، بتكلفة إجماليه تصل إلى 100 مليون جنيه، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى حوالي 600 مليون جنيه، كما تم طرح عملية تدعيم وحديث الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة بقيمة تقديرية 27 مليون جنيه.

وأفاد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن القطاع قد انتهى من إعداد التصميم التفصيلي وتجهيز مستندات الطرح المبدئية لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، كما تم البدء في العقد الخاص بالخدمات الاستشارية المُشرفة على تنفيذ المشروع، ومراجعة التصميمات النهائية للأعمال، والمشاركة في إعداد مستندات الطرح للتنفيذ واختيار مقاول تنفيذ الأعمال المتوقع البدء في تنفيذها في بداية 2020، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه.