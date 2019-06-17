"الصحفيين" تصدر بيانًا بشأن حل أزمة عضويات الزمالك وتشكيل هيئة المكتب

كتب- مصطفى علي:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان اليوم، أنه عقد اجتماعه، مساء أمس، ونجح في تشكيل هيئة المكتب واللجان، عبر آلية توافقية، حرصًا على مصالح الجمعية العمومية، التي منحت النقيب وأعضاء المجلس الثقة.

وتلقى نقيب الصحفيين خطابًا من نادي الزمالك، يفيد بتقنين جميع العضويات المستثناة، ومن بينها عضويات السادة الصحفيين، استنادًا إلى اعتماد لائحة القانون الأساسي.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة رفع الحظر السابق بعدم نشر صورة واسم، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بالصحف المصرية، بعد الاتفاق مع رئيس النادي على إنهاء جميع الأزمات بين إدارة النادي والزملاء الصحفيين، أعضاء النادي، ومنها منع البعض من الدخول، وإعاقة تجديد عضويات البعض، وإنهاء القضايا المرفوعة من الجانبين.

وأكد المجلس القرار السابق بفتح باب مشروع العلاج، للأعضاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة، لمدة ١٥ يومًا، تبدأ من السبت المقبل، وفتح باب الاشتراك للأعضاء السابقين عليهم لمدة أسبوع بغرامة ٤٠٠ جنيه.

وفيما يتعلق بتشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان، تقرر الآتي:

يتولى نقيب الصحفيين، رئاسة لجنة التسويات، على أن تضم في عضويتها كل أعضاء المجلس، ورئاسة مجلس إدارة صندوق التكافل، والإشراف على لجان الحريات والتشريعات والإسكان.

جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، رئيس هيئة التأديب.

خالد ميري، وكيل النقابة، رئيس لجنتي القيد والتحقيق.

وتم إرجاء البت في عضوية مقعدي القيد، على أن يتولى اثنان من ثلاثة زملاء يتشاورون بشأنها، وهم، هشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل.

محمد شبانة، السكرتير العام، عضو لجنة التحقيق.

هشام يونس، أمين الصندوق

وبذلك تتشكل هيئة المكتب من نقيب الصحفيين رئيسًا، وبعضوية، جمال عبدالرحيم وخالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس.

وبالنسبة للجان:

أيمن عبدالمجيد، رئيسًا للجنتي التشريعات، والرعاية الاجتماعية والصحية، وعضوًا بلجنة القيد الاستئنافي.

حسين الزناتي، وكيل النقابة للنشاط والمتابعة، ورئيسًا للجنة الحج والعمرة، عضو هيئة التأديب.

محمد خراجة، وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة تنمية الموارد.

حماد الرمحي، رئيس لجنة المعاشات، وأمين الصندوق المساعد، وعضو لجنة القيد الاستئنافي أمين لجنة التسويات، وأحد ممثلي مجلس النقابة في صندوق التكافل.

عمرو بدر، السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة الحريات.

محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنتي الشؤون العربية، والإسكان، ومبدئيًا عضو لجنة القيد.

محمد يحيى يوسف، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعضو هيئة التأديب، وممثل النقابة في صندوق التكافل.

محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف على الشعب والروابط، ومبدئيًا عضو لجنة القيد.

وتقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، السبت المقبل، لبحث مستجدات شؤون المهنة والأعضاء، وتسريع آلية العمل.

وكان مجلس النقابة، كلف الزميل أيمن عبدالمجيد، بصياغة محضر الجلسة، على أن يتولى من يُختار، سكرتيرًا عامًا، مهامه في الجلسة التالية.