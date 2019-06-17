مديرة المتحف المصري ببرلين تكشف تفاصيل خطة تطوير "متحف التحرير"

كتب- محمد عاطف:

أقيم أمس الأحد، حفل تطوير المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون بين وزارة الآثار المصرية والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي.

وقالت ‎فريدريكا زايفرد، مديرة المتحف المصري في برلين خلال كلمتها، إن المتحف المصري في التحرير يعد من أقدم وأهم المتاحف في العالم، موضحة أن الاهتمام العالمي بالمتحف جاء من هذا المنطلق.

وأضافت: "ساهمت وزارة الآثار المصرية في وضع تصور لتطوير المتحف، حتى يلقى نفس المكانة التي يتمتع بها طوال تاريخه، منذ إنشائه، وحتى الآن ومع نقل الكثير من آثاره إلى متحفي الحضارة والمتحف المصري الكبير".

وواصلت: "يقام المشروع على 3 حزم عمل، تتمثل المرحلة الأولى والثالثة في ترميم المدخل الخاص بالمتحف بالإضافة إلى عمل معرض لمرحلة ما قبل الأسرات ومعرض لعصر الأسرات وما بعدها".

وأكملت: "سيتم تطوير المتحف بشكل كامل سواء بالنسبة للمرافق أو التجديد المعماري أو تجديد قاعات العرض والعرض المتحفي".

وحددت وزارة الآثار رؤية شاملة لتطوير المتحف المصري لإعادة رسم مستقبل المتحف، تتضمن إعادة النظر في خطة المتحف الاستراتيجية وسيناريو العرض المتحفي ودوره في البحث العلمي والتعليم والمشاركة المجتمعية، إلى جانب التجديد الشامل للمبنى.

ينطلق المشروع كتعاون فريد بين المتحف المصري وتحالف من المتاحف الأوروبية وهم: المتحف المصري بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار في هولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار.​