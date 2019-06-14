أبرزها رفع كفاءة كوبري الساحل.. "الجيزة" تستجيب لشكاوى المواطنين عبر "فيسبوك"

كتب- إسلام ضيف:

تلقت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوجود أجزاء متهالكة بالسور الحديدي لكوبري (مصر-أسيوط) بنطاق مدينة الحوامدية، ووّجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور رئيس مدينة الحوامدية بإصلاح سور الكوبري الحديدي بالطريق استجابة لمطالب المواطنين وحفاظًا على حياة مستخدميه.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، إنها تلقت شكاوى المواطنين بشأن وجود تهالك في بعض الباكيات بكوبري الساحل باتجاه شارع الوحدة بامبابة بشمال الجيزة، بالإضافة إلى ضعف الإضاءة أثناء الفترات المسائية مما تعرض حياة المواطنين المترددين على الكوبري للخطر.

ووّجه محافظ الجيزة على الفور مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة برفع كفاءة كوبري الساحل وإصلاح أي أجزاء متهالكة به، والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الأرضية والأسوار على جانبي الكوبري حفاظًا على حياة المواطنين، وتجنبًا لحدوث أي مشكلات مستقبلية به.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن المحافظ وّجه برفع كفاءة الإنارة بالكوبري، وإجراء مراجعة وصيانة عاجلة للأعمدة، وإصلاح المعطل منها ودعمها بكشافات حديثة؛ تجنبًا لحدوث حوادث على الكوبرس خاصة وأنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

كذلك استجابت المحافظة لمطالب مواطني حي الهرم، حيث وّجه المحافظ رئيس الحي برفع كفاءة الإنارة بطريق اللبيني باتجاه مدينة كرداسة؛ وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة الإنارة بكافة الطرق الرئيسية والتي تشهد كثافات مرورية حفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانب أخر، حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكاويهم، واستدعاء المختصين للإسراع في حل المشكلات، حيث أكد المحافظ أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاندماج مع مشكلاتهم والسعي نحو حلها.

واطلع المحافظ على إحدى المشكلات الخاصة بوجود مياه صرف صحي بشارع علي عبيد، بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم، ووّجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم بحل المشكلة، وإزالة أسباب الشكوى، وتم بالفعل حل مشكله الصرف الصحي بالشارع وتم تمهيده استجابه للمواطنين.