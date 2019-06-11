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    "التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية

    09:02 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    "التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

    وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعًا وفقًا لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

    وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

    وفتحت الوزارة، باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسي الجديد 2019- 2020، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.

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