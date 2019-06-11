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    "كانت تخفف آلام المرضى".. "الأطباء" تنعى طبيبة التخدير مارجريت نبيل

    01:26 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    "كانت تخفف آلام المرضى".. "الأطباء" تنعى طبيبة التخدير مارجريت نبيل

    الطبيبة مارجريت نبيل حنا

    كتب - أحمد جمعة:

    نعت نقابة الأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة مارجريت نبيل حنا، استشاري التخدير بمستشفي الساحل التعليمي والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها بغرفة العمليات.

    وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الطبيبة توفيت وهي تخفف الآلام عن المرضى.

    وشُيعت الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء، من كنيسة مار مرقس بشبرا.

    وقال مصدر بالمستشفى، إن الطبيبة توفيت ظهر الاثنين، حيث كانت تتعامل مع حالة لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفاة في الحال.

    مارجريت نبيل حنا وفاة طبيبة طبيبة التخدير نقابة الأطباء

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