الزراعة: إزالة 193 حالة تعد على 7 أفدنة بالمحافظات خلال إجازة العيد

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بشأن موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وحالات الإزالات التي تمت خلال إجازة عيد الفطر المبارك على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات، عن أنّ إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، في الفترة من 4 حتى 6 يونيو 2019، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بلغت نحو 193 حالة بمساحة إجمالية بلغت نحو 7 أفدنة، و10 قراريط، و6 أسهم، وذلك على مستوى المحافظات.

ولفت رئيس قطاع الخدمات إلى تنفيذ الإزالة الفورية لـ108 حالات بمساحة 4 أفدنة و20 قيراطا و12 سهما، موضحا أنّ أعلى معدل للإزالات تم بمحافظات "بني سويف، كفرالشيخ والمنيا".

وأضاف الشناوي أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات أبوستيت، بتشديد عمليات المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإلغاء الراحات لمهندسي حماية الأراضي، واكتشاف ورصد التعديات على الأراضي الزراعية فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حفاظا على الرقعة الزراعية.