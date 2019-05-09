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    في زيارة مفاجئة.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على العمل بمستشفى الزهراء

    05:35 م الخميس 09 مايو 2019
    في زيارة مفاجئة.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على العمل بمستشفى الزهراء

    رئيس جامعة الأزهر يطمئن على العمل بمستشفى الزهراء

    كتب- محمود مصطفى:

    زار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الخميس، مستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية بشكل مفاجئ، للتأكد من توافر الخدمات الطبية للمرضى وانتظام المحاضرات الدراسية لطالبات طب.

    وشدد على ضرورة تواجد الأساتذة والنواب، مؤكدا أن حياة المرضى أمانة في أعناقهم، وسيسألهم الله عن أي تقصير يحدث تجاههم.

    وأكد أنه لن يتهاون في حقوق المرضى، وسيجري جولات مفاجئة لقطاع المستشفيات بصفة دائمة طوال شهر رمضان

    ونوه إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقصرين، كما تفقد أجهزة الرنين المغناطيسي المزمع افتتاحها خلال الأيام المقبلة، لخدمة المرضى، وأجرى حوارا مع طالبات الطب أجاب فيه على تساؤلاتهن.

    رافق المحرصاوي، الدكتورة سبيلة جمعة مدير المستشفى، والدكتور محمد عمر الألفي نائب المدير العام، مدير الطوارئ، والدكتورة هند جمال نائب مدير عام المستشفى لشئون البيئة والعيادات، والدكتورة فايزة عبدالحكم نائب مدير عام المستشفى لشئون مكافحة العدوى.

    جامعة الأزهر مستشفى الزهراء محمد المحرصاوي الخدمات الطبية

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