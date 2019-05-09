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    السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات رابع أيام رمضان.. وتعتذر للركاب

    10:57 ص الخميس 09 مايو 2019
    السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات رابع أيام رمضان.. وتعتذر للركاب

    قطار

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الخميس الذي يوافق الرابع من شهر رمضان، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم-، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 35 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

    قطار تأخيرات القطارات السكة الحديد

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