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مصدر بـ"النقل" يكشف سبب تأخر افتتاح محطات مترو مصر الجديدة

06:00 ص الأربعاء 08 مايو 2019
مصدر بـ"النقل" يكشف سبب تأخر افتتاح محطات مترو مصر الجديدة

أرشيفية

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق عن سبب تأخر افتتاح محطات مترو مصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم تأجيلها بقرار من الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال المصدر لمصراوي، إن محطات مترو مصر الجديدة جاهزة للافتتاح الرسمي، وأجريت عليها تجارب التشغيل التجريبي وكل الاختبارات لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والأنظمة الكهروميكانيكية، وكان من المقرر افتتاحها في 25 أبريل الماضي، بدون محطة هليوبوليس.

المصدر، أكد أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، قرر تأجيل الافتتاح لحين استكمال تجهيز محطة هليوبوليس "التبادلية"، ليتم افتتاح المحطات بكامل طاقتها.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد في تصريحات خاصة سابقة، أن وزارة النقل لم تحدد حتى الآن موعدًا لافتتاح محطات مترو مصر الجديدة "لسه فيه محطات مخلصتش شغل".

ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات " النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هيلوبوليس.

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