حملة أهلية للحد من استخدام البلاستيك في دول شمال أفريقيا ومصر

القاهرة- أ ش أ:

قامت مؤسسة شباب بتحب مصر وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر بجمع ٥ر٨ طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بـ يوم أفريقيا، وبمشاركة 215 متطوع ومتطوعة.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة في بيانه له الإثنين، أن الحملة انطلقت في مصر للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر، و50 متطوعا ومتطوعة، وقد نجحوا في إزالة نحو طنين اثنين من المخلفات البلاستيكية، يوم السبت ٢٥ مايو.

وجاء ذلك ضمن فعاليات إحياء يوم أفريقيا ضمن حملة للحد من استخدام البلاستيك في شمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وجُمع نحو نصف طن من المخلفات البلاستيكية، من قبل شركاء مؤسسة شباب بتحب مصر في الجزائر، وهم الجمعية الشبابية لحماية البيئة وتنشيط السياحة ، وجمعية النور لرعاية الشباب بلدية فلفلة ولاية سكيكدة، وجمعية سيدي مجدوب.

وشارك نحو 30 متطوع ومتطوعة، في حملة النظافة على الشواطئ المستهدفة، كشاطئ خلوفي1 بزرالدة ولاية الجزائر العاصمة، وشاطئ فلفلة.

وفي المغرب، شارك في الفعاليات جمعية فضاء التضامن والتعاون الجهة الشرقية، وجمعية ملوية للبيئة والتنمية وجمعية yes green، وجمعية الشاطئ الأحمر للتنمية، وجمعية بني وكيل للبيئة والتنمية الفلاحية، وذلك بقيادة المنسق الوطني للحملة في المغرب الأستاذ بنعطا محمد

وكانت حملة النظافة، على شاطئ رأس الماء، بمشاركة نحو 70 متطوعا ومتطوعة، وتم رفع ما يقرب من 2 طن من المخلفات البلاستيكية، وهذه هي الفاعلية الثانية للحملة في المغرب وللشهر الثاني علي التوالي.

أما في نيجيريا فجُمع نحو 3 طن من المخلفات البلاستيكية، بمشاركة وزارة الري والبيئة النيجيرية، وذلك من خلال حملة نظافة علي ضفة احد الأنهار في نيجيريا.

وشارك في الفاعلية 14 متطوعا إلى جانب ممثلين عن وزارتي الري والبيئة النيجيرية، وتعتبر هذه الفاعلية التعاون الثاني لمؤسسة شباب بتحب مصر في نيجيريا ضمن نطاق الحملة التي تهدف للحد من استخدام البلاستيك في شمال أفريقيا.

حملة كلين شورز، مبادرة أسستها مؤسسة شباب بتحب مصر، في فبراير من العام الجاري، وأول حملة نظافة كانت يوم 13 أبريل، وهدفها العمل علي الحد من استخدام البلاستيك في شمال افريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حملة النظافة والتوعية ومخاطبة الجهات المعنية إصدارة تشريعات للحد من البلاستيك.