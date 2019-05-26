المنطقة الشمالية للكهرباء: نجحنا في اجتياز الموجة الحارة بنسبة 97%

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن موجة الحراراة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، برهنت على وجود شبكة كهرباء قوية ممثلة في شبكات النقل والتوزيع التي نجحت فى التصدى لارتفاع درجات الحرارة ولم يحدث إلا انقطاعات محدودة وبسيطة.

وأضاف"عبدالناصر"، في تصريح لمصراوي، أن المنطقة الشمالية والمناطق التابعة لها لم تشهد أى مشاكل أو خروج في الدوائر المختلفة كما كان يحدث في الفترات السابقة.

لكن العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، التي تضم مناطق ومحافظات القاهرة الكبرى والقناة والدلتا والإسكندرية، عاد ليقول إن الشركة سجلت حالة واحدة لتعرض محولي رقم 2،4 بالتجمع الخامس للفصل والخروج عن الخدمة مؤقتا، بسبب زيادة الأحمال الذى تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنه تم إعادة توصيلهما خلال 5 دقائق.

وتابع: "تعرضت بعض الدوائر للفصل والخروج عن الخدمة بمناطق الدلتا والقناة دون تسببها في انقطاع للتغذية أو التيار، نتيجة لوجود تغذيات بديلة تم استحداثها وفقا لخطة تطوير وتحديث شبكات النقل منذ عام2015".

وأوضح، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت في التصدى للموجة الحارة بنسبة 97% مقارنة بالأحمال على الشبكة.

وأكد، أنه تم إنشاء غرف عمليات مركزية لمتابعة الموقف أولا بأول داخل الشركة من خلال التنسيق مع المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة والمهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة.