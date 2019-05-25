جامعة الأزهر تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني
01:12 م السبت 25 مايو 2019
القاهرة- أ ش أ:
بدأت بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني .
وأكدت الجامعة - في بيان اليوم- أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الامتحانات بمختلف الفرق والأقسام.
ومن المقرر أن تضيف الجامعة عددا من الكليات إلى نظام التصحيح والامتحان الإلكتروني، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد البدء بـ 9 كليات خلال الفصل الدراسي الأول.
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