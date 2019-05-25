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    انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي "الفقه والديناميكا" للعلمي

    01:05 م السبت 25 مايو 2019
    انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي "الفقه والديناميكا" للعلمي

    امتحانات الثانوية الأزهرية - ارشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2018 /2019، اليوم السبت، في جميع محافظات الجمهورية، ويؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادة الفقه، وامتحانات مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "نظام قديم"،في حين يبدأ طلاب القسم الأدبي الامتحانات غدا الأحد.

    وأكد قطاع المعاهد الأزهرية - في بيان اليوم- أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات والترتيبات الأساسية، للثانوية الأزهرية، منها توفير مقارات امتحانية مناسبة تمامًا للطلاب، وتأمينها وتسليم أرقام الجلوس للطلاب بكافة المناطق الأزهرية.

    وطالب القطاع جميع القائمين على مراقبة الامتحانات بضرورة توفير المناخ الهادئ للطلاب والأجواء المستقرة، لمساعدتهم على أداء أفضل وتحقيق أهدافهم.​

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    امتحانات الثانوية الأزهرية مادة الفقه مادة الديناميكا المعاهد الأزهرية

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