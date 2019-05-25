اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017/2018، كما وافقت على زيادة رأس المال المُرخص به للشركة من 100 إلى 200 مليار جنيه، ليتماشى مع الزيادات المتوقعة في رأس المال المصدر.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن نسبة التحصيل الخاصة بالإصدار بدون القطاع الحكومي تحسنت لتصل إلى 95% ببعض الشركات خلال العام 2017/2018، بينما انخفض عدد الشركات التي حققت عجزاً نقدياً بدون دعم وزارة المالية من 20 شركة عام 2015/2016، إلى 15 شركة عام 2017/2018.

وخلال الاجتماع، استعرض رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتي وصلت حالياً لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 163 ألف كم، لتغطى 98% من عدد السكان، كما يتم معالجة 12.8 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 59.7% من عدد السكان.

وأوضح أن المصدر الرئيسي لإنتاج مياه الشرب هو نهر النيل، حيث تمثل المياه السطحية 87.8%، والمياه الارتوازية 11.7%، بينما تمثل تحلية مياه البحر 0.5% من كمية المياه المُنتجة، وتبلغ طاقات محطات التحلية الحالية 440 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن منظومة الجودة بالشركة تعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، وتضم 260 معملاً متنقلاً وسيارات لجمع العينات، و393 معملاً بمحطات المياه، و259 معملاً بمحطات الصرف الصحى، و166 معملاً فرعياً تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، بجانب 14 معملاً مركزياً لمياه الشرب، و6 معامل مركزية للصرف الصحي، بالشركات التابعة، بخلاف المعمل المرجعي لمياه الشرب، والذي يراقب جودة المياه على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2018 أكثر من 3.5 مليون عينة.

وحول منظومة خدمة العملاء، قال رسلان: بلغ إجمالي عدد مراكز خدمة العملاء 171 مركزاً، وتم تطوير 80 مركزاً بالهوية الموحدة، بجانب رفع كفاءة العاملين، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية للتيسير على المواطنين وسرعة حل شكواهم، كما تم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول 125، والذي يتيح عدة مزايا، من أهمها، إتاحة المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وكذا تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، مع إمكانيه التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.