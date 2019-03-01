"أسماك ودواجن وأحشاء".. "الزراعة" تضبط 20 طن لحوم غير صالحة بـ18 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري قامت بتحرير 176 محضرا في 18 محافظة في حملات التفتيش على اللحوم خلال أسبوعين.

وقالت محرز - في تصريحات اليوم-، إن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم بلغت 20 طنا و189 كيلوجرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمده وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون، في محافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبية والسويس والإسماعيلية، وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.

وأضافت أنه تم ضبط 15 طنا و376 كيلوجرام مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 85 محضرا للمخالفين.

وأشارت محرز إلى أنه تم ضبط 4 إطنان و813 كيلوجرام مضبوطات بعدد 91 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين ومضبوطات مجهولة المصدر .. موضحة أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية تتم بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

يأتي ذلك في إطار دور الدولة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم، وتأكيدا على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين.