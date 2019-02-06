وزير التعليم: سرعة الانترنت بالمدارس الثانوية 100 ميجا بايت

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أتاحت انترنت فائق السرعة بالمدارس الثانوية يقدر بحوالي 100 ميجا بايت، ومعد بالألياف الضوئية، وذلك في ضوء تطبيق نظام الثانوية المعدل.

وأضاف شوقي، خلال لقائه بمجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي، أن كل مدرسة مزودة بـ"سيرفر" خاص بها عليه المحتوى التعليمي كاملًا، تحسبًا لوقوع أي خطأ في شبكة الانترنت.

وتابع أنه "سيجرى توفير شاشات بالفصول ليعرض عليها المعلم الأفلام الخاصة بمحتوى المواد الدراسية".

وأكد أن طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام يحتاجون للحصول على 50% فقط في نهاية العام للانتقال للعام التالي.