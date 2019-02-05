من السيدة زينب.. "البيئة" تبدأ تطوير منظومة المخلفات بالمناطق الأثرية

كتب- يوسف عفيفي:

نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب كنقطة بداية للمناطق الأثرية التي تم تحديدها وفقا للاجتماع الأخير، الذي شهد وضع خريطة لتحديد الأماكن الأثرية ذات الأولوية للنهوض بمنظومة النظافة بها.

يأتي ذلك في إطار استكمال وزارة البيئة لخطوات المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات خاصة في المناطق الأثرية وتوحيد الجهود من الجهات المعنية لتحقيق مشاركة مجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في مجال إدارة المخلفات، واستجابة سريعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن الجولة كانت بحضور الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة والدكتور ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار وممثلي الهيئة العامة لنظاقة وتجميل القاهرة، وممثلي جهاز تنظيم ادارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، وجرى تحديد البؤر المطلوب إزالتها والتخلص النهائي منها إلى جانب المرور والمعاينة لبعض المناطق الأثرية الأخرى منها سبيل وكتاب قايتباي، مسجد ومدرسة قايتباي، قبة صفى الدين جوهر بشارع الأشرف، مسجدي أحمد بن طولون والسلطان قايتباي وغيرها.