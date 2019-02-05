مدبولي يكلف بسرعة تسكين أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، التي جرى الانتهاء من تطويرها، وكذا مناقشة موقف تطوير"القاهرة التاريخية"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، وأكدت أن الانتهاء قريبًا من تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة "روضة السيدة زينب"، مضيفًا، أنه كلف بسرعة البدء في إعادة سكان منطقة "تل العقارب سابقا، روضة السيدة حاليًا لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تسكين مشروعي المحروسة، وأهالينا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خطة وتوقيتات تسكين شاغلي المناطق العشوائية التي تم تطويرها، بالوحدات السكنية الجديدة، كبديل حضاري يليق بالمواطن المصري، بمشروعات (الأسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – أهالينا – روضة السيدة).

وكلف مدبولي، بسرعة تسكين الوحدات التي تم تأثيثها، وضرورة ضغط البرنامج الزمني للتسكين، وعدم التهاون في متابعة المناطق التي تم إخلاؤها، حتى لا يتم التعدي عليها بالبناء، وتعود مناطق عشوائية مرة أخرى.

وخلال الاجتماع قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عرضًا لمشروع تطوير منطقة المدابغ وأبوالسعود، موضحًا عمل حصر كامل لجميع المنشآت والأنشطة بمنطقة المدابغ، من خلال فريق محافظة القاهرة (وحدة تطوير العشوائيات – بحوث الإسكان – الحي)، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وشرطة المرافق، موضحا أنه تم عمل استبيان لرغبات الشاغلين، وتخييرهم بين التعويض المادي، أوتوفير وحدة سكنية بديلة في مدينة بدر أو بمشروع الأسمرات، أما بالنسبة للمدابغ، وتم ويجرى توفير مدابغ بمنطقة الروبيكي بمدينة بدر لشاغلي المدابغ الذين اختاروا توفير مدبغة بديلة لهم، مشيراً إلى أنه تم عرض التصور المالي لتعويض الشاغلين الراغبين في التعويض.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سرعة تعويض الشاغلين، كما حدث في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، قائلاً: "أريد أن يخرج الجميع كسبانين، الدولة بتطوير المنطقة، والشاغلين بسرعة الحصول على التعويض المناسب"، كما كلف بضرورة إزالة أي عقار يتم تعويض شاغليه على الفور عقب إخلائه.

كما قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عرضاً لمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان وكوبري السيدة عائشة، لمواجهة مشكلة تداخل الحركة المرورية، والإشغالات الموجودة بالميدان، سواءً من الباعة الجائلين، وساحة السرفيس، وغيرها، موضحاً أن التطوير ينقسم إلى 3 مراحل، الأولى تشمل تطوير موقف السرفيس، وسوق الباعة الجائلين المؤقت، وتم تنفيذها بالكامل، أما الثانية، فتضم تنفيذ حديقة ميدان السيدة عائشة، وجارٍ الانتهاء منها، وتطوير كوبرى السيدة عائشة، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، بينما تشمل المرحلة الثالثة، تطوير الساحة أمام مسجد السيدة عائشة، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ودهان واجهات المساجد والعقارات المحيطة بالميدان، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %.