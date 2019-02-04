الآثار: مومياوات المنيا تتصدر الصفحات الأولى لوكالات الأنباء العالمية

كتب- يوسف عفيفي:

تصدر خبر الكشف عن ثلاثة آبار للدفن بمنطقة آثار تونا الجبل والذي أعلنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني يوم السبت الماضي، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية، والتي وصفته بالكشف الضخم في بداية اكتشافات عام 2019 لما يتميز به من وجود أكثر من 40 مومياء مختلفة الأعمار داخل عدد من حجرات الدفن المحفورة في الصخر، من بينها عشرة مومياوات لاطفال.

وقالت وزارة الآثار، في بيان اليوم، إن جميع وسائل الإعلام العالمية نشرت العديد من الصور توضح الكشف والمومياوات واللقى الأثرية التي وجدت معه.

ونوهت وكالات الأنباء أيضا إلى حضور مئات من ممثلي وسائل الإعلام والمسئولين الحكوميين، بمن فيهم السفراء والملحقون الثقافيون من 11 دولة أجنبية، شاهدوا أول كشف أثرى يجرى إعلانه هذا العام.

كما وصفت شبكة CNN الأمريكية، أن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الآثرية المثيرة للإعجاب فى الأشهر الأخيرة الماضية.

كما نقلت سكاي نيوز العربية فعاليات إعلان الكشف كاملا ولقطات من الجبانة، وقالت إن المومياوات التي تم العثور عليها في حالة جيدة من الحفظ، وتعد مقابر عائلية تنتمى إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع أو يمكن القول أنها تتنمى إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع.

وتنوعت طرق الدفن داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة، كما تم العثور أيضا على دفنات داخل نيشات.