غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية

كتبت-ياسمين محمد:

تنظم وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية؛ لتحصيل جميع مصروفات المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020، وذلك بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.