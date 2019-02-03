غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية
04:26 م الأحد 03 فبراير 2019
كتبت-ياسمين محمد:
تنظم وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية؛ لتحصيل جميع مصروفات المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020، وذلك بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.
-
379
-
209
-
171
-
159
-
159
-
147
-
130
-
127
-
101
-
90