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غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية

04:26 م الأحد 03 فبراير 2019
غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم" و"فوري" لتحصيل مصروفات المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

تنظم وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا؛ لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية؛ لتحصيل جميع مصروفات المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2019/2020، وذلك بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار خطة إنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني في الوزارة.

وزارة التربية والتعليم شركة فوري الخدمات الإلكترونية مصروفات المدارس الحكومية

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