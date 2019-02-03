حدث ليلاً| بدء إجراءات تعديل الدستور.. وقطار الأهلي الإفريقي يدهس سيمبا التنزاني

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها إعلان ردود فعل واسعة على إعلان ائتلاف دعم مصر تقدمه بمقترح تعديل الدستور، بجانب زيارة حاكم الشارقة لشيخ الأزهر، وعالميًا؛ دعوة مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون للعسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة.

ويستعرض مصراوي أبرز الأخبار التي نشرت خلال الساعات الماضية..

"القرار الأخير للشعب".. محمود بدر يكشف تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة

فرج عامر: تشرفت بالتوقيع على التعديلات الدستورية لصالح حرية الشعب

بعد طلب "دعم مصر".. كيف تسير إجراءات تعديل الدستور؟

حاكم الشارقة يزور "الطيب".. ويؤكد: الأزهر يقوم بدور رائد

بلجيكا: مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمقهى تركي

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيًا على هدم منزله بحجة البناء بدون ترخيص

واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي إلى دعم جوايدو

مقتل 13 من مسلحي "الشباب" في غارة أمريكية بالصومال

"المرور": القبض على 41 سائق تحت تأثير المواد المخدرة

​تسبب في إغلاق مطار.. اعتقال رجل أسترالي بسبب تهديد كاذب بقنبلة

​مستشار ترامب يدعو العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى جوايدو

ترامب يعيّن روني جاكسون مساعدًا له وكبيرًا لمستشاريه الطبيين

​انقلاب "ميكروباص" على الطريق الصحراوي قرب بني سويف.. وإصابة 9 ركاب

توقيف امرأة تركية يشتبه بتورطها في الاعتداء على القنصلية الأمريكية عام 2015

مصدر في الأهلي: حسين الشحات تعرض لإصابة أمام سيمبا

كيف يضمن الأهلي التأهل لربع نهائي الأبطال بعد الجولة الرابعة؟

بالفيديو.. الصدارة حمراء.. قطار الأهلي الإفريقي يدهس سيمبا بخماسية