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    وزير الإسكان يكلف "بحوث البناء" بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر

    06:27 م الخميس 28 فبراير 2019
    وزير الإسكان يكلف "بحوث البناء" بالتأكد من السلامة الإنشائية لمحطة مصر

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    كلف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، بتشكيل لجنة فنية على الفور، للتأكد من السلامة الإنشائية لمبنى محطة سكة حديد مصر، وذلك عقب حادث أمس.

    وشدد الوزير، بحسب بيان اليوم، على ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية للأماكن التي تعرضت للحادث أمس، بما يسهم في تحقيق عنصر الأمن والسلامة.

    عاصم الجزار وزارة الإسكان محطة مصر خالد الذهبي السكك الحديدية

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