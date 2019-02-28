فتاة تلقي بنفسها أمام المترو.. وقائد القطار ينقذها من الدهس

كتب - أحمد نجيب:

حاولت طالبة الانتحار ظهر الخميس، بإلقاء نفسها أمام قطار المترو بمحطة السادات، قبل أن يتمكن قائد القطار من إيقافه قبل دهسها.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول القطار رقم (٢٦٩) محطة السادات بالخط الثاني باتجاه المنيب، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة في بداية العقد الثاني من عمرها تدعى (ياسمين.س) طالبة بالمعهد الفني الصناعي، بنفسها أمام القطار.

وأوضح "عبدالهادي" في بيان اليوم، أن قائد القطار تمكن من إيقاف القطار قبل دهسها.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة ورجال نقطة الإسعاف بالمحطة وناظر المحطة والمسئولين عن المحطة، حيث تم فصل التيار الكهربائي وتم إخراجها من على السكة في حالة إغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة.

وتسبب الحادث في تأخير حركة القطارات لمدة ٣ دقائق فقط.

وأكد المتحدث باسم المترو أن حركة القطارات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية في الاتجاهين.​