رغم استنكاره الأمر سابقًا... فرج عامر يتغيب عن جلسة البرلمان

كتب – محمود مصطفى:

تغيب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن جلسات البرلمان، في الوقت الذي حذر فيه الدكتور علي عبالعال رئيس المجلس النواب من التغيب عن الجلسات.

وقال عبدالعال منفعلاً خلال الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين، بالبرلمان، "هناك 440 نائبًا وقعوا إلكترونيًا وسيتقاضون بدل حضور الجلسات وغير موجودين فى القاعة، وتساءل أين ذهبوا؟.. هذا لا يصح".

وطلب عبدالعال، من الأمين العام تشغيل أجهزة التشويش على شبكة المحمول داخل القاعة، وكانت الأمانة العامة قد نشرت أسماء النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسات دون إذن بناءًا على طلب رئيس المجلس، مؤكدًا أنه "لابد من فضحهم فى الصحافة".

واستنكر عبدالعال، تغيب المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حضور مناقشات طلبات الإحاطة الخاصة بالشباب والرياضة قائلا: "الوزير حاضر ورئيس اللجنة مش موجود".

وفي نوفمبر 2017، استنكر المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تغيب النواب عن جلسان البرلمان أثناء رئاسته للجنة الشباب والرياضة في دورة الانعقاد الأولى للمجلس. ودعا عامر حينها، لإقرار مدونة سلوك يتعرف خلالها النائب على مسؤولياته وواجباته.