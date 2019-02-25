"أزهري من أجل مصر" تدشن مبادرة للتبرع بالدم لصالح مصابي العمليات الإرهابية

كتب – محمود مصطفى:

افتتح الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الإثنين، حملة التبرع بالدم "شريان الأزهر" بمقر كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة .

وشارك عامر، في فعاليات الحملة التي نظمتها رابطة "أزهرى من أجل مصر" بالتعاون مع فريق الجمعية العلمية بكلية الصيدلة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر، ومصابي العمليات الإرهابية، بمشاركة طلاب الجامعة.

وقال عامر، إن "شباب الجامعة مصدر فخرها، ولديهم قيم الوعي والانتماء، ولاسيما في ظل هذه الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه مصر في معركة الاستقرار والبناء".

جاء ذلك بحضور الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى الشافعى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الدهشان، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين، إضافة لأسرتي رابطة أزهري من أجل مصر وأسرة الجمعية العلمية بكلية الصيدلة.

وتستمر الحملة، حتى غدًا الثلاثاء، في الإدارة الطبية بنين، وكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.