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انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

05:38 م الأحد 24 فبراير 2019
انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الرئيس السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت مساء اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات وزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي

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