السيسي: قمة شرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين العرب وأوروبا

كتب- محمد نصار:

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، مساء اليوم الأحد، بالترحيب بجميع الوفود المشاركة.

وقال الرئيس- خلال كلمته الافتتاحية- إن قمة شرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين العرب وأوروبا، وأن الدول العربية وأوروبا يرتبطون بتعاون مشترك في شتى المجالات.

وأضاف السيسي: "مدينة شرم الشيخ تجسد أسمى قيم التعايش والتعارف والمحبة التي كان شاهدًا عليها ما احتضنته من ملتقيات تاريخية ومؤتمرات متعددة".

وتابع الرئيس: "هذه القمة ليست بغريبة على مصر، إن انعقاد القمة الأولى اليوم ومستوى الحضور الرفيع خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين يفوق ما يفرقهما ويعكس الاهتمام والحرص المتبادل على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينها بصورة كبيرة، لخلق تصور مشترك لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتزايدة، وبعدما صار التغلب عليها بجهود فردية أمر يصعب تحقيقه".

وانطلقت مساء اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات وزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.​

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