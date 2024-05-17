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البابا تواضروس يلتقي أسرة "تي پارثينوس" لطلبة الجامعة الألمانية -(صور)

11:30 م الجمعة 17 مايو 2024
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''
  • عرض 7 صورة
    البابا تواضروس يلتقي أسرة ''تي پارثينوس''

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(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، ٣٠٠ من أعضاء أسرة "تي پارثينوس" (PYF) لطلاب وخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تضمن لقاء البابا بالشباب، والذي تم على مجموعتين، إلقاء قداسته كلمة روحية، وأجاب على عدد كبير من الأسئلة في مختلف الموضوعات: روحية وكتابية وعقيدية وشبابية، ووزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا الصور معه قداسته.

حضر اللقاء الأبوان المشرفان على خدمة الأسرة الأب القس فيلوباتير نبيه كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، والأب القس أرميا سعيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس.

يأتي اللقاء بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على تأسيس أسرة "PYF"، وكذلك بمناسبة انضمام طلاب الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU) للأسرة.

المقر البابوي بالقاهرة البابا تواضروس الثاني أعضاء أسرة تي پارثينوس طلبة الجامعة الألمانية
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