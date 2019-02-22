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    ​الاثنين.. إعلان تفاصيل المؤتمر الإقليمي لـ"السيجريه"

    04:24 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    ​الاثنين.. إعلان تفاصيل المؤتمر الإقليمي لـ"السيجريه"

    محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    أعلنت اللجنة القومية للسيجريه المصري، أحد أعضاء اللجنة الدولية للسيجرية بباريس- فرنسا، برئاسة الدكتورة أهداب المرشدي، أستاذ الجهد العالي وهندسة القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الكهرباء لإعلان إطلاق المؤتمر الإقليمي للجان السيجريه في مارس المقبل بعنوان "مستقبل شبكات الكهرباء - التحديات والفرص"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

    ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الاثنين المقبل، بالمبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية.

    الجدير بالذكر أن مؤتمر هذا العام يأتي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو المؤتمر الذي تدعمه وزارة الكهرباء وقياداتها، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارتها ومقرر اللجنة القومية للسيجريه.​

    931583 أهداب المرشدي باريس مستقبل شبكات الكهرباء محمد شاكر
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