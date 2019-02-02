"التنظيم والإدارة" يوضح الفرق بين العلاوة الدورية والاجتماعية

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة هو أن الأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دوري.

وأضاف الشيخ ، أما العلاوة الخاصة والتي يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهي مسألة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال شرح الدكتور صالح الشيخ لأهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، للصحفيين والإعلاميين المشاركين في فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز لمدة 3 أيام واختتمت أعمالها اليوم، بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع والطموحات".

وفي رد على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي عوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفي في يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليا.