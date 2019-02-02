مصر للطيران: انضمام طائرة جديدة لأسطول الشحن الجوي

كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وصول الطائرة الثانية من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طنا، قادمة من مطار دريسدن بألمانيا إلى مطار القاهرة الدولي، بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، لتنضم لأسطول شركة الشحن الجوي لتصبح تضم طائرتين من هذا الطراز العريض، تنفيذاً لخطة تحديث أسطول شركة الشحن الجوي.

وأضاف عادل: يساهم أسطول طائرات الشحن الجوي بعد تحديثه بشكل فعال في نقل الصادرات المصرية، التي تشهدا تزايدا إلى أوروبا وأفريقيا ودول العالم، خاصة مع عمليات التطوير في قرية بضائع مطار القاهرة والمطارات المصرية وافتتاح مطارات جديدة.

من جانبه قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنه تم تحويل الطائرة في شركة EFW العالمية، المتخصصة في صيانة وتحويل الطائرات بترخيص من شركة ايرباص العالمية، كما من المتوقع انضمام الطائرة الثالثة بعد 6 أشهر، ويجرى دراسة ضم طائرتين إضافيتين في أسطول الشركة 5 طائرات من هذا الطراز، بخلاف استغلال الفراغات المتاحة على طائرات الركاب، ما يزيد من القدرة الاستيعابية لشحن البضائع في ظل زيادة حجم الصادرات المصرية.​​