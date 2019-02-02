50 مومياء.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالمنيا قبل الإعلان عنه

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة الآثار، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة تونا الجبل في محافظة المنيا، والمقرر إعلانه بعد ساعات قليلة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الكشف عبارة عن مقبرتين بهما 5 آبار، اثنان منهم للدفن، وتضم الآبار 50 مومياء، 10 منها بحالة جيدة، ومعظم المومياوات لفئة الشباب بجانب النساء والأطفال.

وأضاف أن الموامياوت مغطاة بطبقات من الكارتوناج، وعدد من الماسكات التي كانت تغطي وجهها، بجانب مجموعة من الأواني الفخارية.

وأوضح أن الكشف يرجع إلى بداية العصر الروماني، فيما ترجع التوابيت الأثرية إلى العصر المتأخر، لافتًا إلى العثور على طبقة من الجص، عليها ألقاب جنائزية ومناصبهم، بالإضافة إلى ألقاب الحماية للعالم الآخر، موضحا أن الكشف لجامعة المنيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.

وتفقد أمس، وزيرا الآثار خالد العناني، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، عدد من المواقع الأثرية بمحافظة المنيا، بالإضافة لقيامهما بجولة ليلية داخل محافظة المنيا، وركوب الحنطور، لبث رسالة بأن مصر تتمتع بالأمن والأمن.

وشارك في الجولة الليلية 11 سفيرًا للدول الأجنبية، ومحافظ المنيا اللواء قاسم حسين، بالإضافة لعدد من الأجانب.