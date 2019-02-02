بيان: مقتل 8 إرهابيين في عملية مشتركة للجيش والشرطة بالصحراء الغربية

مصر وبلغاريا تتفقان على تبادل الخبرات في صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني

كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة تمكنت من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي غرب البلاد.

والعقيد تامر الرفاعي في بيان اليوم السبت إن الخلية التي وردت عنها معلومات معلومات إستخباراتية مؤكدة، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد .

وأضاف أن القوات ضبطت إرهابيين اخرين ودمرت ثلاث عربات دفع رباعي ووكرا تابع للخلية الإرهابية، بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.