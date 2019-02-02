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    بيان: مقتل 8 إرهابيين في عملية مشتركة للجيش والشرطة بالصحراء الغربية

    10:12 ص السبت 02 فبراير 2019
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    كتب- محمد سامي:

    قال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة تمكنت من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي غرب البلاد.

    والعقيد تامر الرفاعي في بيان اليوم السبت إن الخلية التي وردت عنها معلومات معلومات إستخباراتية مؤكدة، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد .

    وأضاف أن القوات ضبطت إرهابيين اخرين ودمرت ثلاث عربات دفع رباعي ووكرا تابع للخلية الإرهابية، بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

    المتحدث العسكري القوات المسلحة الصحراء الغربية الشرطة خلية إرهابية

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