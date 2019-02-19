فول وقمح مقابل الكهرباء.. اقتراح لوزير التموين بشأن الربط مع السودان

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أعلن أنه في نهاية شهر مارس المقبل سنكون جاهزين لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لما يمكن ربطه حالياً يصل إلي 40 ميجاوات.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال الاجتماع أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول على هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي على أن مصر تولي إهتماماً كبيراً لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعاً على ما ينفع شعبي البلدين، اللذين تربطهما علاقات وطيدة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان الشقيق، وكذا التفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن، علي أن تشمل الحصول علي قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من هناك، مثل اللحوم، وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك في إطار تبادل المصالح المشتركة بين البلدين.​