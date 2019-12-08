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مصر العليا للكهرباء تعلن استعدادها لتأمين مؤتمر "أسوان للسلام والتنمية"

05:38 م الأحد 08 ديسمبر 2019
مصر العليا للكهرباء تعلن استعدادها لتأمين مؤتمر "أسوان للسلام والتنمية"

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

من المقرر أن يغادر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء المقبل، متوجهًا لأسوان للوقوف على استعدادات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي ينطلق الأربعاء المقبل ولمدة يومين.

وأعلن المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الطوارئ في جميع قطاعات الشركة وخاصة قطاع كهرباء أسوان، في ضوء استعدادات المحافظة لاستقبال تلك المؤتمر العالمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من قيادات وزعماء دول عديدة.

وأوضح أبو وردة في تصريحاته لـ"مصراوي"، استعداد الشركة لتأمين المؤتمر الذي سيعقد على مدار يومين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة توزيع كهرباء موازية للشبكة الحالية، لتأمين التغذية الكهربائية التي تغذي القاعات المختلفة وبعض الفنادق التي ستشهد تواجد زعماء العالم.

ونوه إلى أنه أصدر تعليمات بوقف كافة الراحات والإجازات لحين الانتهاء من فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أنه تم الدفع بـ30 وحدة ديزل كاتمة للصوت مختلفة القدرات، لتأمين مصادر التغذية الكهربائية المختلفة، وضمان وجود أكثر من بديل حال وجود عطل أو طارئ خلال فعاليات المؤتمر العالمي.

مصر العليا للكهرباء محمد شاكر أسوان للسلام والتنمية

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